Altını olanlar dikkat! Cuma günü... 23 ocak 2024 altın fiyatları...

Elinde altın olanlar, altın alacaklar ve yatırımcılar altının uzun vadeli yön belirlemesi konusunda cuma günü Fed'in açıklayacağı verileri merakla bekleniyor. Yatırımcılar ve uzmanlar cuma gününü altın ve para piyasasında yön belirlernmesi konusunda kritik gün olarak belirtiyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in Cuma günü açıklayacağı çekirdek PCE verisi piyasanın yön belirlemesine en büyük yardımcı olacak. Gelecek hafta FOMC'den çıkacak karar ve Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar da altının kaderini belirleyecek. Yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak ABD öncü PMI raporunu, Perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek öncü GSYH tahminlerini de takip edeceklek.

City Index analisti Matt Simpson, "PCE enflasyonu manşet TÜFE raporundan daha yüksek çıkarsa, USD ayılarının doları güçlendirmek ve altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlamak için korumaya devam edeceğinden şüpheleniyorum. Bu arada, PMI'daki bir yükseliş, Fed'in daha az kesinti yapmasına yönelik durumu güçlendirecek ve beklentileri daha da geriye itecektir" dedi.

23 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.968,02

Gram altın satış: 1.968,25

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.357,00

Çeyrek altın satış: 3.441,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.714,00

Yarım altın satış: 6.841,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.386,00

Tam altın satış: 13.599,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.666,00

Cumhuriyet altını satış: 13.873,00

ATA ALTIN NE KADAR?