Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat! 23 ocak 2024 hava durumu
Ocak aynın son günleri yaşanırken bügnlük hava tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Yapılan uyarıda buzlanma ve sis olaylarına karşı vatandaş uyarıldı. İşte 23 ocak 2024 hava durumu
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
23 OCAK 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu, bölge genelinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 8°C
Az bulutlu
- İSTANBUL °C, 9°C
Az bulutlu
- KOCAELİ °C, 10°C
Az bulutlu
- TEKİRDAĞ °C, 9°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 3°C
Az bulutlu
- DENİZLİ °C, 11°C
Az bulutlu
- İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu
- MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
- ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
- KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
- KONYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- RİZE 7°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- SAMSUN 8°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT 3°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON 7°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Muş'un yüksekleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar dağlık kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- AĞRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
- ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı