Altını olanlar dikkat! Talep patlaması: Altın rekor kırdı...

Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel altın talebinin geçen yıl yüzde 3 artışla 4 bin 898 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Dünya Altın Konseyinin “Altın Talep Eğilimleri 2023” raporu yayımlandı. Konseyin raporunda, tüm segmentler eklendiğinde geçen yıl toplam altın talebinin 2022 yılına kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 ton ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekilen raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.992,79

Gram altın satış: 1.993,02

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.355,00

Çeyrek altın satış: 3.429,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.668,00

Yarım altın satış: 6.816,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.296,00

Tam altın satış: 13.591,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.618,00

Cumhuriyet altını satış: 13.824,00

ATA ALTIN NE KADAR?