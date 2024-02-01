Bugün hava nasıl olacak? 1 şubat yurtta hava durumu...

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

1 ŞUBAT HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu SİNOP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, -6°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.