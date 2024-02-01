Bugün hava nasıl olacak? 1 şubat yurtta hava durumu...
Vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 1 şubat yurtta hava durumu...
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
1 ŞUBAT HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
- TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 6°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- SİNOP °C, 11°C
Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ERZURUM °C, -6°C
Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
- VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MARDİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu