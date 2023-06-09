Asgari ücrete ara zam: İlk rakam verildi
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor. Refah payının da eklenmesiyle net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek.
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor. Refah payının da eklenmesiyle net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek.
12 BİN LİRA SEVİYELERİ GÜNDEME GELECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. Dolardaki son gelişmelerle, bu miktar 11 bin 500 lira seviyesini geride bıraktı.
Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek.
Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor.
ZAMLI MAAŞLAR AĞUSTOS AYINDA
Komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması, asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı