Asgari ücrete ara zam: İlk rakam verildi

Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek.

Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor.

