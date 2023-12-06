Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, çalışanlara yapılacak olan yılbaşı zam oranlarıyla ilgili bilgi verdi.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

- Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşayı yolunda durmadan mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Yeter ki, 85 milyon olarak birliğimize sıkı sahip çıkalım.