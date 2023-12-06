Yanardağın Patladığı Bölgede Çalışmalar Devam Ediyor

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında bulunan ve 3 Aralık'ta patlayan Merapi Yanardağı'nda 23 dağcı hayatını kaybetti.



Padang Arama ve Kurtarma Ajansı'nın yaptığı yazılı açıklamada, patlama sonrası kaybolan dağcıların tamamının bulunduğu belirtildi.



Olaya yönelik yerel kaynaklardan yapılan açıklamalarda, toplamda 75 dağcının Merapi Yanardağı patlamasından etkilendiği bildirilmişti.