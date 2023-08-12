Bağkurlular prim gün sayısının düşürülmesini bekliyor! TESK'ten prim gün sayısı talebi

Sosyal Güvenlik konusunda Bağkurlu çalışanlar prim gün sayısının düşürülmesini bekliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi çıktığında Bağkurluların 9 bin olan prim gün sayısının 7200'e düşürüleceğine ilişkin açıklama yapılmıştı.

Ancak Meclis kapanmadan konuya ilişkin bir adım gelmedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan TESK yapılan açıklamada konunun beklemeden hayta geçirilmesi istendi.

Meclis açıldıktan sonra düzenlemenin çıkmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Meclisin açıldıktan sonra ilk gündeme alması gereken konulardan biri 9 bin prim gününün 7 bin 200’e eşitlenmesi" dedi.

Palandöken, “Mevcut Bağ-Kurlu esnafımızı en çok zorlayan noktalardan biri de 4 bin 628 lira olan prim ücreti" sözleriyle bir taleplerini daha iletti.