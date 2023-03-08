Bakan Bilgin açıkladı! Toplu iş sözleşmesi süreci başladı! Kamu işçilerine zam...
700 binden fazla kamu işçisine yapılacak zammı kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin toplantı geçen ay yapılmıştı. Deprem felaketi nedeniyle yarıda kalan toplu iş sözleşmesi süreci yeniden gündem oldu. İşte detaylar...
HAK KAYBI OLMAYACAK
Deprem felaketi nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dün yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmesinin hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.
KIDEM TAZMİNATI HAKKI
Meclis tatile girmeden yasalaşması beklenen kıdem tazminatı hakkı sayesinde yılda sadece 9 ay 29 gün çalışabilen geçici işçilerin çalışma süresi 12 aya çıkacak. Ayrıca Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, taşerondan kadroya geçen işçilerde zorunlu emeklilik şartını kaldıracaklarını belirtti.
NE ZAMAN İMZALANACAK?
Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce imzalanması bekleniyor.