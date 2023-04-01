Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de ilk maaşların ne zaman yatacağını ve asgari ücrete zam hangi tarihte zam yapılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ilk maaşların ne zaman yatacağını ve asgari ücrete zam hangi tarihte zam yapılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. EYT gündemine ilişkin detayları paylaşan Bakan Bilgin, ilk maaşların Nisan ayında yatacağını bildirdi.
Öte yandan, asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
- Asgari ücret özel sektörün verdiği ücret. Dolayısıyla asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Enflasyon, hayat pahalılığı ikisi aynı şey değil. Onun alım gücünü azaltması, ücretler üzerindeki baskısı bunlara bakarız. Dolayısıyla baktığımız bütün değişkenler asgari ücretin belirlenmesi konusunda inisiyatif veriyor.
- Geçen sene olduğu gibi bu bahsettiğim şartlarda olumsuz tablo ortaya çıkarsa temmuzda değerlendiririz ve yeniden düzenlemeyi yaparız. Enflasyonun etkileri devam ederse asgari ücretlileri koruyacak düzenlemeyi temmuzda yaparız.
Kaynak: haberglobal.com