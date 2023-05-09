2023 Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak?
Temmuz ayının yaklaşması ile beraber çalışan ve işveren tarafından "2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar olacak?" şeklinde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarihin en yüksek artışı olacağının altını çizdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında 7 milyon çalışanı ve kamuoyunu yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirdi.
Bakan Bilgin, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
- Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.
2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olası ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek.
Kaynak: https://www.haberturk.com/asgari-ucret-zammi-son-dakika-2023-bakan-bilgin-asgari-ucret-ara-zammi-icin-rakam-verdi-temmuz-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-yuzde-kac-olacak-3590059