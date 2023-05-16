Bakan Vedat Bilgin açıkladı: EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak?

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gündemdeki yerini koruyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi prim gün sayısını tamamlayanlar EYT başvurularının ardından maaş bağlanmasını bekliyor. Peki, EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak?

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Bakan Vedat Bilgin açıkladı: EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? - Resim: 1 1 3

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'linin ise maaşları bağlandı. Katıldığı bir canlı yayında 1 milyon EYT'liye maaş bağladıklarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm EYT'lilerin maaşlarını alacağı tarihi açıkladı.

Bakan Vedat Bilgin açıkladı: EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? - Resim: 2 2 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT maaş ödeme tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

- Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak.

Bakan Vedat Bilgin açıkladı: EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? - Resim: 3 3 3

- Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız. 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında yukarıya dogru bir yansıtma olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaşı olan emeklilerimiz rahat edecekleri bir düzenlemeyle karşılaşacaklar.

- En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/tum-eytlilerin-maaslari-ne-zaman-baglanacak-388917