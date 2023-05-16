Bakan Vedat Bilgin açıkladı: EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak?

- Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız. 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında yukarıya dogru bir yansıtma olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaşı olan emeklilerimiz rahat edecekleri bir düzenlemeyle karşılaşacaklar.

- En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/tum-eytlilerin-maaslari-ne-zaman-baglanacak-388917