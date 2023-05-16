Bakan Vedat Bilgin açıkladı: EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak?
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gündemdeki yerini koruyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi prim gün sayısını tamamlayanlar EYT başvurularının ardından maaş bağlanmasını bekliyor. Peki, EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'linin ise maaşları bağlandı. Katıldığı bir canlı yayında 1 milyon EYT'liye maaş bağladıklarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm EYT'lilerin maaşlarını alacağı tarihi açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT maaş ödeme tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak.
- Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız. 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında yukarıya dogru bir yansıtma olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaşı olan emeklilerimiz rahat edecekleri bir düzenlemeyle karşılaşacaklar.
- En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.
Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/tum-eytlilerin-maaslari-ne-zaman-baglanacak-388917