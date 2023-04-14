Başvuranlara bin 900 TL yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayram öncesi vatandaşlara yardım etmek amacıyla yeni bir yardım paketi sunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin e-Devlet üzerinden yapılacağı ve yardım miktarının 1.900 TL bildirildi.

# Türkiye Aile Destek Programı # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı # PTT
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Bayram öncesi durumu olmayan vatandaşlara başvuru yaptıkları takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.900 TL tutarında yardım yapılacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşan bayram öncesi maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara yardım etmek amacıyla e-Devlet üzerinden bir destek programı başlattı. 

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BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR

• Program kapsamında, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilen vatandaşlara 1.900 TL tutarında ödeme yapılacak.

• Bu destek programı sayesinde, maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşların bayram öncesi biraz olsun rahatlaması hedefleniyor. Ödemelerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği belirtiliyor.

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ÖDEMELER NEREDEN ALINIR?

• Ödemeler, TC kimlik numarasına göre değil, hak sahiplerinin tümüne tek seferde yapılacak.

• Ödemelerin başuvurları, e-Devlet üzerinden yapılacak, PTT aracılığıyla hesabınıza yatırılacak.

Kaynak: Aydınlık.com.tr