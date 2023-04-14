Başvuranlara bin 900 TL yardım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayram öncesi vatandaşlara yardım etmek amacıyla yeni bir yardım paketi sunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin e-Devlet üzerinden yapılacağı ve yardım miktarının 1.900 TL bildirildi.
Bayram öncesi durumu olmayan vatandaşlara başvuru yaptıkları takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.900 TL tutarında yardım yapılacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşan bayram öncesi maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara yardım etmek amacıyla e-Devlet üzerinden bir destek programı başlattı.
BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR
• Program kapsamında, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilen vatandaşlara 1.900 TL tutarında ödeme yapılacak.
• Bu destek programı sayesinde, maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşların bayram öncesi biraz olsun rahatlaması hedefleniyor. Ödemelerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği belirtiliyor.
ÖDEMELER NEREDEN ALINIR?
• Ödemeler, TC kimlik numarasına göre değil, hak sahiplerinin tümüne tek seferde yapılacak.
• Ödemelerin başuvurları, e-Devlet üzerinden yapılacak, PTT aracılığıyla hesabınıza yatırılacak.
Kaynak: Aydınlık.com.tr