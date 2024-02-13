Akaryakıt'a dev zam! Pompaya yansıdı... 13 şubat akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri başta olmak üzere bir çok vatandaş tarafından takip edilen akaryakıt fiyatlarına dev zam pompaya yansıdı. Peki Benzin motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 13 şubat güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt'a dev zam! Pompaya yansıdı... 13 şubat akaryakıt fiyatları
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aşıyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt'a dev zam! Pompaya yansıdı... 13 şubat akaryakıt fiyatları - Resim : 1

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 39,29 TL
  • İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 44,20 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 39,38 TL
  • İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 44,27 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL

ANKARA 

  • Benzin fiyatı: 40,07 TL
  • Motorin fiyatı: 45,01 TL
  • LPG fiyatı: 20,59 TL

İZMİR

  • Benzin fiyatı: 40,30 TL
  • Motorin fiyatı: 45,23 TL
  • LPG fiyatı: 20,62 TL
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