Akaryakıt'a dev zam! Pompaya yansıdı... 13 şubat akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aşıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 39,29 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 44,20 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 39,38 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 44,27 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 40,07 TL

Motorin fiyatı: 45,01 TL

LPG fiyatı: 20,59 TL

İZMİR