Borsa İstanbul'da Katar zirve yaptı! Yabancı yatırımlarının yüzde 32'sine sahip oldu

Borsa İstanbul'da Katar zirve yaptı. Borsa İstanbul’da yabancı yatırımlarının yüzde 32’sine sahip olan Katar’ı yüzde 25 ile ABD izledi.

Katar, 2022’de Borsa İstanbul’da portföy değeri bakımında üçüncü sırada yer alıyordu. 2023 yılı aralık ayı itibarıyla Katar’ın toplam portföy değeri içerisindeki payı 2022 yılının aynı dönemine göre 20 puan arttı.

2023 yılı aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Krallık'ın toplam portföy içerisindeki payı yıllık bazda 4 puan gerilerken ABD’nin payı 10 puan geriledi.

Bu dönemde ABD ve Birleşik Krallık’ın portföy değerlerinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 11 azalma görülürken, Katar’ın portföy değerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 235 artış gözlendi.

Öte yandan yaklaşık 7 milyon 615 bin yatırımcının yüzde 99.6’sı yerli yatırımcılardan oluşuyor.