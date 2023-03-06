Çalışan EYT'liler nasıl bir yol izleyecek?

SGK'nın yeni kararını yorumlayan Prof. Dr. Cem Kılıç, "1 milyon 250 bin kişi ilk aşamada başvuracak öyle gözüküyor. Yoğun talebe cevap verebilmek adına da SGK bu emekli olabilir yazısını şimdilik sanki iptal etmiş gibi ya da vermeyecekmiş gibi görünüyor. e-devlette çalışma hayatım bölmesindeki bölmeden kendinize ilişkin sigortalılık durumunu çıktı alarak ispatlayabilirsiniz ve bu şekilde işverene verebilirsiniz." dedi.