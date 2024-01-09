Çiftçi Yoksulluğa Mahkûm Ediliyor! Çiftçinin Bağ-Kur Primi 6 Bin 900 TL'ye Yükseldi

AK Parti hükümeti emekliler gibi çiftçileri de yoksulluğa sürüklüyor. "Girdi maliyetlerine güç yetiremiyoruz" diyen çiftçiye bir darbe de Bağ-Kur prim ödemesinden geldi. 2023 yılında 4 bin 600 lira ödeme yapan çiftçi şimdi 6 bin 900 lira ödemek zorunda kalacak.

Editör: Ekrem Demir

Girdi maliyetleri ve kredi borçları için destek bekleyen çiftçinin durumu kötüye gidiyor.

2023 yılında 4.628 lira olarak ödediği en düşük Tarım BAĞ-KUR primi, asgari ücretteki artışla birlikte 6.900 TL’ye yükseldi.

Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, çiftçinin bu rakamı ödemesinin zor olduğunu söyledi. Doğan Solmaz, "Yarıya indirilsin, 15 günde bir ödensin, en azından sağlık sisteminden faydalansın. Yoksa 6.900'ü ödeyemezler" dedi. Diğer bir öneri de pirimin yıllık yatırılması...

ÇKS kayıtlarında çiftçi yaş ortalaması 59'a çıktı. Üretici her geçen gün tarımdan uzaklaşıyor. Tarım Bakanlığı izliyor, AK Parti hükümeti duymazlıktan geliyor.

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# çiftçi # Tarım # girdi maliyetleri
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