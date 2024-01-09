Fatih'te İmama Saldıran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Fatih Camii'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ö.S. hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.