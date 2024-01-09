Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Fatih Camisi'ndeki Saldırıda Yaralananlarla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatih Camisi'ndeki saldırıda yaralananların sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in tedavilerinin sürdüğünü, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Fatih Camisi'ndeki Saldırıda Yaralananlarla İlgili Açıklama
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralanan Usta ve Erdem ile cami cemaatine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olayın ardından, üç yerinden yara alan Usta'nın Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirten Koca, halen yoğun bakımda olan Usta'nın yarın servise çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Bir yerinden yara alan Erdem'in tedavisinin ise kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ettiğini, damarlarında zedelenme ve aktif kanamanın bulunmadığını kaydeden Koca, "İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, güven ve teslimiyet mekanı olan ibadethanede, camide yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamanın, şiddete karşı tavır almanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirterek, Usta ve Erdem'e acil şifa diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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