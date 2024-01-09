Ankara'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı! Etkili Olacağı Saat Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara için önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, kent genelinde kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Ankara'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı! Etkili Olacağı Saat Açıklandı
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Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son olarak başkent Ankara için önemli bir uyarıda bulundu.

Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ankara'da halen yer yer devam eden yağışlar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kuvvetli olacak.

Yağışlar 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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