ÇKS ürün güncelleme başvuruları başladı

İsrail ordusunda görevli komutanların, askerlere, 7 Ekim'den bu yana saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki terk edilmiş evleri "yasal onay almaksızın" yakma emrini verdiği bildirildi.

ÇKS ürün güncelleme başvuruları başladı
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Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncelleme başvurularının başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 2024 üretim yılı için başvurularda bulunan çiftçilerimiz, ürün güncelleme başvurularını 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinden de başvuru yapılabilecek. Ürün güncelleme son başvuru tarihi 29 Şubat 2024.
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# tarım bakanlığı
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