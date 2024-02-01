Sonbahara Son Güller İlk Gösterimini Yaptı

11 Eylül 1980 akşamı. Gaziantep’te bir pavyondayız. 1980 askeri darbesine saatler kalmış. Olacaklardan habersiz beş kadın şarkıcı Fitnat, Feyruz, Seniha, Cemile, Lebibe o geceki programlarına hazırlanmakta.

Sonbahara Son Güller İlk Gösterimini Yaptı

Bu sonbahar akşamında olanlar ve bu sonbaharın getirdiği acılar Özen Yula’nın yazdığı “Sonbahara Son Güller” oyunuyla 1 Şubat 2024 Perşembe günü İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirci ile buluştu.

Sonbahara Son Güller İlk Gösterimini Yaptı - Resim : 1

1980'in karışık günlerinde Gaziantep’in Ferah Saz’ında beş kadın şarkıcı sıradan bir geceye hazırlanmakta. Fasıl şarkıları, gazinonun renkleri güzel bir Eylül gecesi vaat ederken, o gecenin tüm gazinodakilerin hayatında bir dönüm noktası olacağından kimsenin haberi yoktur.

Sonbahara Son Güller İlk Gösterimini Yaptı - Resim : 2

80 Eylül'üne beş kadın şarkıcının hayata tutunma çabasından bakan Özen Yula'nın yazıp yönettiği "Sonbahara Son Güller" seyirci karşına çıktı. Kalabalık bir oyuncu grubu ve saz heyetinden oluşan "Sonbahara Son Güller"in oyuncu kadrosunda Gözen Müftüoğlu, Nazlı Uğurtaş, Türkü Deyiş Çınar, Mehmet Emrah Hamşioğlu, Eren Özyalçın, Rami Çakır, Merve Çağla Kuru, Damla Polat, Asena Hotamış, Muhammed Yıldız ve Sercan Er yer alıyor. Dekor ve Kostüm Tasarımının Almila Altunsoy'a, Işık Tasarımının Yakup Çartık'a, Korrepetitörlüğünün Türkü Deyiş Çınar'a, Yönetmen Yardımcılığının Nazlı Uğurtaş'a, asistanlıklarının Türkü Deyiş Çınar,  Abdurrahman Merallı ve Sercan Er'e ait olduğu oyunda, müzisyen olarak ise Ercan Yalazan, Bekir Bağcı, Harun Uğur Kaya, Ali Bilen, Yaşar Talha Özkan yer alıyor. Bu sazlı, sözlü, şarkılı, keyifli oyun 1 Şubat Perşembe günü gerçekleşen, Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki prömiyerinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde temsillerine devam edecek.

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