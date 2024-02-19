Ekmeğe zam geliyor

Konuyla ilgili Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan'dan açıklama geldi. Tezcan, çiftçilerin üretime devam etmesi için devletin alım fiyatlarına değil, genel desteklere odaklanması gerektiğini vurguladı.

Un sanayicilerinden ekmeğe zam sinyali geldi.



Un sanayicileri, buğday alım fiyatlarının denge seviyede olduğunu belirterek ilave artışların ekmeğe zam olarak yansıyacağını ifade etti.



Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan, gelir durumu düşük olan kesimin un tüketiminin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır” dedi.



Buğdayın fiyatı 9 lira 35 kuruştan satılıyor. Bunun üzerine ilave bir artış söz konusu olduğunda bu durum ekmeğe zam olarak yansıyacak.



Tezcan, Buğday ton fiyatının dünyada 220 dolar seviyesindeyken Türkiye’de 320 dolara ulaştığına işaret etti. Çiftçinin de üretimden kopmaması için desteklenmesi gerektiğini ancak bu desteğin alım fiyatları ile değil devlet destekli arttırılması tavsiyesinde bulundu.





