AYM'de seçim maratonu başlıyor

Seçim işlerini yine Arslan yürütecek ve seçim gününü en az 7 gün önceden yazılı olarak üyelere bildirecek. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Adaylık için AYM üyelerinden İrfan Fidan'ın da ismi geçiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanını seçmesi için süreç başlıyor.



Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atanana ve 20 Şubat 2012'de başkan seçilen Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda, iç tüzük gereği Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlayacak.



Seçim işlerini yüksek mahkemenin başkanı Arslan yürütecek. Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak üyelere bildirilecek.



Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan, yeniden aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri başkan adayı olabilir.



Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.



İlk seçimde hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.



Anayasa Mahkemesi Başkanlığına adaylık için üyelerden eski Cumhuriyet Başsavcılığı görevini de yapan İrfan Fidan'ın adı geçiyor.

Yüksek yargı kulislerinde, Zühtü Arslan’ın İrfan Fidan'ın karşısında yer alacak aday konusunda nabız yokladığı konuşuluyor.