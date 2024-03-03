Emekli ikramiyesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emekliye zam kapısını geçtiğimiz günlerde kapatmış ve yine sabır istemişti.
Emeklinin gözü kulağı bu kez Meclis'teki torba görüşmelerinde idi. Bayram ikramiyesi genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Böylelikle 2 bin lira olan bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseldi. Emekli ise 3 bin lira ile hangi ihtiyacını karşılayacağını şaşırdı.
Emeklilere 3 bin liralık bayram ikramiyesini içeren düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltildi.
Ödemeler Ramazan bayramı için 1-9 Nisan, kurban bayramı için 10-15 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Ancak emekli "sadaka" niyetine verilen bayram ikramiyesine tepki gösteriyor.
Artan enflasyon, yükselen etiket fiyatları ve geçim sıkıntısı zaten emeklinin belini bükmüşken 3 bin liralık ikramiye henüz cebe girmeden eriyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise emeklilerden sabır istiyor.
Açlık sınırının altında kalan maaşı ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli, seyyanen zam talep ediyor.