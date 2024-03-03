Emekli ikramiyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emekliye zam kapısını geçtiğimiz günlerde kapatmış ve yine sabır istemişti.

Editör: Şevval İskender

Emeklinin gözü kulağı bu kez Meclis'teki torba görüşmelerinde idi. Bayram ikramiyesi genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Böylelikle 2 bin lira olan bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseldi. Emekli ise 3 bin lira ile hangi ihtiyacını karşılayacağını şaşırdı.

Emeklilere 3 bin liralık bayram ikramiyesini içeren düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltildi.

Ödemeler Ramazan bayramı için 1-9 Nisan, kurban bayramı için 10-15 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Ancak emekli "sadaka" niyetine verilen bayram ikramiyesine tepki gösteriyor.

Artan enflasyon, yükselen etiket fiyatları ve geçim sıkıntısı zaten emeklinin belini bükmüşken 3 bin liralık ikramiye henüz cebe girmeden eriyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise emeklilerden sabır istiyor.

Açlık sınırının altında kalan maaşı ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli, seyyanen zam talep ediyor.

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# emekli ikramiyesi
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