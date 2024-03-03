Aile ve gençlik nasıl korunacak? CKD panel düzenledi

Cumhuriyet Kadınları Derneği, yerel seçimlere geri sayım sürerken Aile ve Gençliğin korunmasıyla ilgili yerel yönetimlere düşen rolü ve beklentileri ele aldı. Panele Vatan Partisi, Ak Parti, Demokrat Parti, Deva Partisi Çankaya Belediye Başkan adayları da katıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği yerel seçimlere günler kala aile ve gençliğin korunmasıyla ilgili yerel yönetimlerin rolü ve beklentilerini ele alan bir panel düzenlendi.



Düzenlenen panele Vatan Partisi, Ak Parti, Demokrat Parti ve Deva Partisi Çankaya Belediye Başkan adayları ve en genç kadın milletvekili Zehranur Aydemir katıldı.





