Emekliler dikkat! 2.500 TL hesaplara geçiyor...

Emekliye ek zam düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girmesiyle birlikte zam farkları hesaplara yatmaya başlayacak.

SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 37,57’den yüzde 11,68 puanlık artışla memur emeklisi zammı seviyesine yani yüzde 49,25’e yükseltildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN FARK ÖDEMESİ 2500 TL

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oranındaki artış üzerinden ödenmişti. SSK emekli maaşı fark ödemeleri yarın yapılacak. Bağ-Kur emeklisinin ek zammı ise Çarşamba günü hesaplara geçecek. Geçtiğimiz yıl 7500 TL olarka uygulanan en düşük emekli maaşı alanlar bu yıl rakamın 10 bin TL’ye çıkmasından dolayı hesaplarında 2500 TL ek zam farkı görecek.