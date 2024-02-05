Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri...

SGK Uzmanı Emin Yılmaz emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi ancak mekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin beklentilerini karşılayamadı. Beklentiler karşılanmayınca, beklenti hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda verilen emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi.

1000 TL ile başlayan, 1100 liraya yükseltilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 2000 liraya yükseltilmişti. Bunun yanında Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla çalışan çalışmayan tüm emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmişti. Böylece geçene sene 9 bin TL ikramiye ödemesi yapılmış oldu. Peki 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İki formül gündemde! İşte detaylar…

BİRİNCİ FORMÜL

Milliyet’e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya ilişkin merak edilenleri şöyle anlattı: “Yeni dönemde bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile alakalı 2 alternatif konuşulmaktadır. Birincisi bu rakama yüzde 50 zam yapılması oda bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur. Ayırt edilmeksizin tüm emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldı. Emekli ikramiyelerinde yüzde 50 artış olma durumunu buna istinaden söyleyebiliriz.

İKİNCİ FORMÜL

İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyetimizin 100. yılına istinaden 5 bin TL verilmişti. Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu. Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi yüzde 150 artış ile 5 bin Türk Lirası olabilir.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE GÖZLER ANKARA’DA

Elbette yasal süreç gerekli, emeklilerimizin maaş artışları TÜFE oranında yılda iki defa yapılmaktadır. Fakat ikramiye, refah payı, ek ödeme, seyyanen bir artırım yapılması için mutlaka kanun ile belirlenmesi gereklidir. Burada böyle bir uygulama gelirse yasa teklifi ile Meclis’e sevk edilip sonrasında Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis Genel Kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanının imzalaması ile Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecektir.