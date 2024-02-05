İslam Memiş'ten altın tahmini! 'Altının ‘altın çağı' 5 Şubat altın fiyatları...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılında altının ‘altın çağı’nı yaşayacağını ifade etti. Memiş, “Piyasalar için oldukça önemli bir haftaydı. Artık yeni yılın yeni fiyatlaması başlamış oldu. Bu yükselişlerin önümüzdeki aylarda devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Şubat ayı içerisinde 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda var. Sonraki etapta 2150 TL seviyesi var” dedi.

Düğün sezonunu yani yaz aylarını işaret eden İslam Memiş, “2500-2700 lira seviyesini bekliyoruz. Yılı da 3000 TL seviyesinden bitiren bir gram altın olacak. Bu kademeli yükselişlere baktığımız zaman bu fiyatların ucuz kaldığını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Buraları bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. 2023’te gram altın yüzde 80’lik bir getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2024’te de beklenti bu yönde” ifadelerini kullandı.

5 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.996,40

Gram altın satış: 1.996,67

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.346,00

Çeyrek altın satış: 3.446,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.692,00

Yarım altın satış: 6.809,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.343,00

Tam altın satış: 13.577,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.708,00

Cumhuriyet altını satış: 13.916,00

ATA ALTIN NE KADAR?