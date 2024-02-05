Güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları ne durumda? İşte 5 şubat akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peş peşe gelen zamlar vatandaşı günlük olarak akaryakıt fiyatlarını takip etmek zorunda bırakıyor. İşte 5 Şubat güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları ne durumda? İşte 5 şubat akaryakıt fiyatları...
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 5 Şubat 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları ne durumda? İşte 5 şubat akaryakıt fiyatları... - Resim : 1

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

  • Benzin: 39,23 TL 
  • Motorin: 41,55 TL 
  • LPG (Otogaz): 20,11 TL 

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

  • Benzin:  39,32 TL
  • Motorin:  41,62 TL
  • LPG (Otogaz): 19,85 TL

ANKARA

  • Benzin: 39,98 TL
  • Motorin: 42,35 TL
  • LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR

  • Benzin: 40,18 TL
  • Motorin: 42,54 TL
  • LPG (Otogaz): 20,32 TL
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