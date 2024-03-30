Emekliler dikkat! Emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Emekliler Yılı Kapsamı'nda uygulanacak indirimleri açıkladı.Uraloğlu, "Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, "Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde seferber ediyoruz"diye konuştu.

Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarıdır. Alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak üzere gerek yerel yönetim gerekse diğer tüm bakanlıklarla birlikte koordinasyon içerisinde en güzel en iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz”