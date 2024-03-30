Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 30 Mart altın fiyatları...

Altın yatırımcılarının gözü ABD'den gelecek kritik veriye ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Ons altın, bugün yüzde 1,6 yükselişle 2.230 dolar civarında işlem gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

30 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.326,47

Gram altın satış: 2.327,74

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.042,00

Çeyrek altın satış: 4.251,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.035,00

Yarım altın satış: 8.253,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.267,00

Tam altın satış: 16.730,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.336,00

Cumhuriyet altını satış: 16.583,00

ATA ALTIN NE KADAR?