Elazığ'da şiddetli deprem!

Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da şiddetli deprem!
Son Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu...Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu...Hava Durumu
# deprem
Çok Okunanlar
ABD’den İsrail’e askeri mühimmat ve savaş uçağı yardımı
ABD’den İsrail’e askeri mühimmat ve savaş uçağı yardımı
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
İşçilerin olduğu konteynerler alevler içinde kaldı!
İşçilerin olduğu konteynerler alevler içinde kaldı!
"Mercek-15" operasyonlarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi!
"Mercek-15" operasyonlarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi!
Oy vermeye gitmeyecek olanlar dikkat! Cezası var
Oy vermeye gitmeyecek olanlar dikkat! Cezası var
Öne Çıkanlar AK Parti emeklilerin müşkül durumunu kullandı | ULUSAL HABER AK Parti emeklilerin müşkül durumunu kullandı | ULUSAL HABER 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?