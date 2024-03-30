Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
30 MART HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
- ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP 12°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
- KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
- VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu