Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu...

30 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP 12°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TOKAT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KARS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.