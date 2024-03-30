Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu...
Editör: Orhun Çoban
Son Güncelleme:

30 MART HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu... - Resim : 1

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MANİSA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

  • ADANA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KAYSERİ °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

  • BOLU 7°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE 10°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 12°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 13°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart hava durumu... - Resim : 2

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 24°C
    Parçalı bulutlu
  • SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı bulutlu
  • TOKAT °C, 23°C
    Parçalı bulutlu
  • TRABZON °C, 16°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 15°C
    Parçalı bulutlu
  • KARS °C, 14°C
    Parçalı bulutlu
  • MALATYA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu
  • VAN °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
# Hava durumu
Çok Okunanlar
ABD’den İsrail’e askeri mühimmat ve savaş uçağı yardımı
ABD’den İsrail’e askeri mühimmat ve savaş uçağı yardımı
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
İşçilerin olduğu konteynerler alevler içinde kaldı!
İşçilerin olduğu konteynerler alevler içinde kaldı!
"Mercek-15" operasyonlarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi!
"Mercek-15" operasyonlarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi!
Oy vermeye gitmeyecek olanlar dikkat! Cezası var
Oy vermeye gitmeyecek olanlar dikkat! Cezası var
Öne Çıkanlar İngiltere Basını İstanbul seçimini yazdı! | ULUSAL HABER İngiltere Basını İstanbul seçimini yazdı! | ULUSAL HABER Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?