Emekliler dikkat! Tek bir şartla daha fazla emekli maaşı alabilirsiniz!

Emeklilik tarihini belirleyen unsunlar işe giriş tarihiniz ve yaş sınırlamasıyken maaşınızın miktarını belirleyen etmen de çalışma hayatınız oluyor.



Emekli maaşı hesaplanırken bütün yıllarınız baz alınıyor. Prime esas kazancınıza bağlı olarak çok çalışandan daha az çalışsanız bile emekli aylığınız daha yüksek olacak. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken.Emekli maaşı hesaplanırken bütün yıllarınız baz alınıyor. Prime esas kazancınıza bağlı olarak çok çalışandan daha az çalışsanız bile emekli aylığınız daha yüksek olacak. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken.



Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Prim, ikramiye, yol, yemek ücreti, destek ödemeleri gibi ek kazançlarınız varsa bunları da mutlaka brüt kazancınıza ekletip sigortanızın o şekilde ödenmesini talep edin.



Asgari ücretli bir çalışanın yüksek gelirli çalışandan prim günü çok bile olsa emekli aylığı yüksek gelirli kişinin daha yüksek olacaktır. Emeklilik aylığında prim günü değil yıllık gelirler esas alınıyor.