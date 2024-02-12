Emekliler dikkat: Uzman isim açıkladı! Emeklilere baram ikramiyesi 10.625 TL...

Milyonlarca emeklinin gözü 10 Nisan’daki Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Peki emekli ikramiyesi için masada hangi rakamlar var? 3 bin TL mi, 5 bin TL mi olacak derken bu rakam ilk kez dile getirildi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir programda merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için zam sinyalini şu sözlerle vermişti:

“İki bayram için. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Tabi ki her alanda olduğu gibi emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz. Ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız.”

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE YENİ RAKAM

Açıklama milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken rakamlara ilişkin iddialar da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bazılarına göre 2000 liralık ikramiyenin yüzde 50 zam ile 3000 TL’ye bazılarına göre ise yüzde 150’lik artışla 5000 TL’ye çıkarılması bekleniyor. Asgari ücret, en düşük emekli maaşı gibi rakamlarda nokta atış tahminde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise yeni yılda emeklilere yapılan zammın çok düşük kaldığını söyleyerek 4 bin TL civarında emekli ikramiye verilmesinin beklendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, “2018’de emekliye bayram ikramiyesi başladığında net asgari ücret 1.603 TL, Bayram İkramiyesi 1.000 TL idi. Yani net yüzde 62,5’ine isabet ediyordu. 2024 net asgari ücret 17.000 TL, yüzde 62,5’i 10.625 TL! Mevcut Bayram ikramiyesi ise asgari ücretin yüzde 12’si olan 2.000TL!” ifadelerini kullanarak emekli bayram ikramiyelerinin ise “10.625 TL” olması gerektiğini belirtti.