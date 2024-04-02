Emekliler: "yerel seçimde sarı kart gösterdik, düzelmezse genel seçimde kırmız kart göstereceğiz"

Sesini Ak Parti hükümetine duyuramayan emekli ve dar gelirliler sandıkta hükümete gerekli yanıtı verdi.

Editör: Lale Delidağ
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Sesini Ak Parti hükümetine duyuramayan emekli ve dar gelirliler sandıkta hükümete gerekli yanıtı verdi. Ak Parti'nin 2019'da yüzde 43 oy aldığı bu seçimde yüzde 24'e düştüğü Manisa Soma'da vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Emekliler ve geçim sıkıntısı çekenler "yerel seçimde sarı kart gösterdik, düzelmezse genel seçimde kırmızı kart göstereceğiz" dedi.


Yerel seçimlerde ekonomideki kötü gidişat kendisini gösterdi. Emekliler de asgari ücretliler de geçim sıkıntısı çekiyor. Ak Parti hükümeti enflasyonu durduramıyor. Vatandaşın alım gücü günden güne düşüyor.

Yurttaş sandıkta hükümete 18. seçiminde ders verdi, Ak Parti büyük kayıp yaşadı. Emekli genel seçim için uyarıyor. Faiz artışı, market denetimi, ithalat gibi adınlar ekonominin ateşini söndürmek yerine daha da büyütüyor.

Yurttaş sandıkta verilen yanıtın dikkate alınmasını bekliyor.


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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# emekli # zam # 31 mart yerel seçimleri
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