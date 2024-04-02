Çakalburnu Dalyanı yine deniz marulu ile kaplandı!

İzmir’de doğal güzelliğiyle öne çıkan Çakalburnu Dalyanını yine deniz marulu kapladı. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte detaylar...

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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İzmir’de doğal güzelliğiyle öne çıkan Çakalburnu Dalyanını yine deniz marulu kapladı. İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, inciraltı kıyılarında yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan dalyanın batıklık olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 


Görüntülerde yer alan canlı türünün halk arasındaki adı deniz marulu. Yer ise İzmir Körfezinde yer alan Çakalburnu Dalyanı. İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, dalyan için “bataklığa doğru gidiyor” uyarısı yaptı.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, her sene sıcaklık artışları ile beraber oluşan deniz marullarının İzmir Körfezi'nin kirliliğinin işareti olduğunu söyledi.

Dalyan bir haftadır deniz maruluyla kaplandı. Zaman geçtikçe belli kesimlerdeki marullar deniz dibe çökerek çürüyor. Bu da pis kokuya neden oluyor.

Bölge yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İklim bilimci Doğan Yaşar’a göre kirlilik devam ederse kuşlar da bölgeden göç edecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# dalyan # deniz marulu
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