Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Asgari ücret zammından sonra, emeklilerin maaşlarına da zam yapılmıştı. 7 bin 324 lira olan en düşük emekli maaşı, 10 bin 444 liraya çıkartılmıştı. Zam sonrası milyonlarca emeklinin gözü, bayram ikramiyelerine çevrildi. Halihazırda emekliler 2 bin lira bayram ikramiyesi alıyor. Ramazan bayramının da yaklaşmasıyla, emeklilerin gözü yapılacak açıklamalara çevrildi.

NTV'ye açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin arttırılması talebi olduğunu belirtterek, "Biz bu adımları atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de açıklama yapan Işıkhan, 950 bin EYT'linin tekrar çalışma hayatına döndüğünü söyledi. Işıkhan, 2024'ün sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bini bulacağını açıkladı.