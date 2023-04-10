Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 yılı Ramazan Bayramı için araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli ikramiyesi ödemelerinin 1100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Bu noktada Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için araştırmalar başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri hesaplarını kontrol ediyor. Peki, Zamlı emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek, belli oldu mu? İşte detaylar…