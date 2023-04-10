Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar yeni haftayla hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki verilen emekli ikramiyesi 2023 yılı için 2 bin TL'ye yükseldi. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerini beklerken konuya dair açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? İşte, detaylar…
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 yılı Ramazan Bayramı için araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli ikramiyesi ödemelerinin 1100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Bu noktada Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için araştırmalar başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri hesaplarını kontrol ediyor. Peki, Zamlı emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek, belli oldu mu? İşte detaylar…
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.
"EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK"
Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.
Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.