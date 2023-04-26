Erken emeklilikte prim, yıl, yaş değişti: Yeni şartlar belli oldu

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar, EYT kapsamına girmeseler bile bunu gerçekleştirebilirler. Borçlanma yöntemiyle yani gün sayısı satın alınarak önemli süreler kazanmak mümkün. Bunun dışında da bazı meslekler için erken emeklilik imkanları mevcut. Bağlı olduğunu sosyal güvenlik hizmeti bazı meslek gruplarına çeşitli avantajlar sağlıyor.