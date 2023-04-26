Erken emeklilikte prim, yıl, yaş değişti: Yeni şartlar belli oldu
Erken emeklilik başvurusu yaparak emekli aylığı almak mümkün. Erken emeklilik şartları çerçevesinde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte, erken emekli olmanın yolları...
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar, EYT kapsamına girmeseler bile bunu gerçekleştirebilirler. Borçlanma yöntemiyle yani gün sayısı satın alınarak önemli süreler kazanmak mümkün. Bunun dışında da bazı meslekler için erken emeklilik imkanları mevcut. Bağlı olduğunu sosyal güvenlik hizmeti bazı meslek gruplarına çeşitli avantajlar sağlıyor.
ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
Erken emekli olmak isteyenler için bazı yasal avantajlar mevcut. Borçlanma yöntemiyle gün satın alabilirsiniz. Bu borçlanmalar; askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi borçlanmalar. Bu borçlanmalara ek olarak tutuklulukta ve gözaltında geçen süreler, memurların ücretsiz izin süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabına katılabiliyor.
ERKEN EMEKLİ OLMA YOLLARI
Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında. Doktorlar ise fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlana biliyor.
Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor. Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.