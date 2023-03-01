EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda tüm partilerin oylarıyla kabul edildi ve EYT yasalaştı. Peki ilk maaş ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, maaşlarla ilgili tarih verdi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda tüm partilerin oylarıyla kabul edildi ve EYT yasalaştı. EYT'nin yasalaşmasının ardından ilk maaşların ne zaman yatacağı, emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki ilk maaş ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, maaşlarla ilgili tarih verdi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASIYLA BİRLİKTE BAŞVURULAR BAŞLAYACAK
EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlayacak.
BAŞVURU SONRASI MAAŞ HAKKI KAZANILACAK
İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.
EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.
Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.
BAKAN BİLGİN: "İLK MAAŞ NİSANDA"
Başvurularla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." dedi.