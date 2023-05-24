EYT’liler dikkat: Çift ikramiye yatacak
EYT yasasıyla birlikte 1 milyon 700 bin kişinin büyük bir kısmına emekli aylığına bağlanırken; başvurularının ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Aylıkları henüz bağlanmayanlar ise önceki bayram da dâhil çift ikramiye alacak. İşte tüm detaylar…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) emeklilik işlemleri ile ilgili süreç devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’de aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Bakan Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi.
Bakan Bilgin, asgari ücretin temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini ifade ederek, en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını bildirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını anımsatan Bilgin, şunları ifade etti:
-Enflasyon teknik bir mesele, bir de Türk lirasının reel alım gücünü dikkate alıyoruz. Fiyatlardaki dalgalanmaları alıyoruz. Onları değerlendiren bir set oluşturup o set üzerinden asgari ücret komisyonunda görüşüyoruz.
ÇİFT İKRAMİYE YATACAK
EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2,5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.