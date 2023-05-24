EYT’liler dikkat: Çift ikramiye yatacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) emeklilik işlemleri ile ilgili süreç devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’de aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Bakan Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi.