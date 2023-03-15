EYT'lilere promosyon haberi: Rakamlar güncellendi
EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, en yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar araştırılmaya başlandı. İşte o bankalar...
EYT yasası ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayan vatandaşların emekli olmasının önü açılmış oldu. Peki, "Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" İşte 2023 bankaların güncel EYT emekli promosyon kampanyaları...
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINABİLİYOR
Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.
SGK'DAN BANKA PROMOSYONUNA ALT SINIR!
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;
3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,