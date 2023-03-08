EYT'liye banka promosyon ödemeleri 8 bin TL'ye yükseldi: Hangi banka EYT'liye ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar EYT promosyon tekliflerini açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank ve QNB Finans Bank EYT emekli maaş promosyon ödemeleri kampanyaları belli oldu.
Bankalar EYT promosyon tekliflerini açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank ve QNB Finans Bank EYT emekli maaş promosyon ödemeleri kampanyaları belli oldu. Kampanya yarışının başlamasıyla gGözler EYT banka promosyonları ne kadar, kaç TL? sorusuna çevrildi. İşte en yüksek EYT promosyon veren bankalar listesi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaştı. Düzenlemenin çıkmasıyla bankalar EYT promosyon kampanyası yarışına başladılar. 8 bin TL'ye varan ödemelerin yer aldığı EYT banka promosyonu kampanyalarını bir araya getirdik. İşte EYT emekli maaş promosyonu veren bankalar...
EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
20 BİN TL EYT PROMOSYONU İDDİALARI
Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 20 bin TL'ye çıkabileceği iddia edilmişti. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecek.