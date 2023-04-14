EYT'liye bayram ikramiyesi yatacak mı?
EYT'de sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen emekli adayları, bayramda ikramiye yatıp yatmayacağını sorguluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın beklediği yasa tasarısı mecliste onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte detaylar.
Milyonlarca emekli adayının beklediği haberin gelmesiyle birlikte başvurular da yapıldı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala EYT başvurularının ne zaman sonuçlanacağını merak edenler, bayram ikramiyesi alıp alamayacağını sorguluyor.
Peki EYT'liye bayram ikramiyesi var mı? EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
Mart ayında emekli olan EYT'liler, ilk emekli maaşlarına nisan ayında kavuşacak. Bunun yanı sıra emekli olmaları dolayısıyla işyerlerinden kıdem tazminatı da alacak EYT'liler, emekli maaşını aldıkları bankalardan 8 bin 500 TL'ye kadar maaş promosyonu ödemesi alabilecek
EYT'lilere nisan ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla da bayram ikramiyesi ödenecek. Mart ayında emekli olan EYT'liler nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. BAĞ-KUR'lular ise nisan ayının 25 ile 28 arasında maaşlarına alacak.