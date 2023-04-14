EYT'liye bayram ikramiyesi yatacak mı?

EYT'lilere nisan ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla da bayram ikramiyesi ödenecek. Mart ayında emekli olan EYT'liler nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. BAĞ-KUR'lular ise nisan ayının 25 ile 28 arasında maaşlarına alacak.