EYT'liye çifte tazminat: Maaşa göre kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?
EYT' emeklilik başvurusunu 1.6 milyonu aşkın kişi tamamladı. İlk ödemelerin başladığı süreçte bu kişilerin bir kısmı tazminatını alarak işten ayrıldı. Kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında çalışanların ikinci kez nasıl alabileceği araştırılıyor. İşte detaylar...
EYT' emeklilik başvurusunu 1.6 milyonu aşkın kişi tamamladı. İlk ödemelerin başladığı süreçte bu kişilerin bir kısmı tazminatını alarak işten ayrıldı. Kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında çalışanların ikinci kez nasıl alabileceği araştırılıyor. Peki tazminatını alıp çalışmaya devam eden kişi nasıl ikinci kez tazminat alabilir? İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?
İKİNCİ KEZ TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?
Emekli olduktan sonra tazminatını alıp çalışmaya devam edenlerin, kıdemi sıfırlandığı için tazminat alabilmesi için işyerinde 1 yılı doldurması gerekiyor. Yani 1 yıl dolmadan tazminat alınamaz.
Eğer işçi 1 yılı doldurup tazminat almayı gerektirecek haklı sebeple işten ayrılır veya işveren iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alabilir. Tazminat son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ancak emekli olurken kıdem tazminatını alıp çalışmaya devam edenler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamıyor.
TAZMİNATI ALMADAN DEVAM EDEN NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?
Tazminatı almadan devam edenlere ayrıldıkları tarihte bu ödemesi verilir. Buna göre; örneğin 20 yıl çalışıp 1 yıl daha devam eden çalışan işten ayrıldığında 21 yıllık dönem için kıdem tazminatı alabilir. Tazminat tutarı da işten ayrılma tarihindeki giydirilmiş brütten ödenir. Mesela çalışmayı bıraktığı tarihte giydirilmiş brüt ücreti 20 bin lira ise 21 yıl için toplam 420 bin lira ödeme alabilir. Bundan damga vergisi kesilerek 416 bin 812 lira ödeme çalışanın hesabına yatırılır..
ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EYT'LİLER İHBAR TAZMİNATI ALIR MI?
Emeklilik gerekçesiyle iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı alamıyor. İşveren de ihbar tazminatı talep edemiyor. Ancak çalışmaya devam eden EYT'lilerin şartları sağlarsa ihbar tazminatı alma hakkı var.
İşverenin iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki kıdem yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor.