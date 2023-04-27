İşte EYT'siz erken emeklilik detayları
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra milyonlarca EYT'li emeklilik başvurusu için işlemlerini başlattı. Başvuruları tamamlananlar bir yandan ilk ödemeleri almaya başlamışken bir yandan da EYT'siz erken emeklilik detayları araştırılıyor. Peki, EYT'siz erken emeklili nasıl olunur?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular ise hız kesmeden devam ediyor. EYT yasası kapsamında ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için yaş şart kaldırılmıştı. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik reformu ile gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN DETAYLAR NELER?
• EYT yasası ile milyonlarca çalışan yaş şartı olmadan emekli olurken, bu düzenlemeyi küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da var.
• Örneğin; 9 Eylül 1999'da sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor.
• Bu noktada 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek.
• Burada hem prim hem de yıl kriteri devreye girebilecek.
KISMİ EMEKLİLİKTE YAŞ İNDİRİMİ
• Kısmı emeklilik dediğimiz 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayanlar 1999 yılı öncesi kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu.
• Fakat 2014 yılının Mayıs ayından itibaren onlar da kademeli emeklilik sistemine dahil oldukları için kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.
• Birinci olarak kadınlarda 58 yaş sınırı 50'ye erkeklerde 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 gün sayısını tamamlamışsa çalışan emekli olabilecek.
HİZMET TESPİT DAVASI
• Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK'ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli. Girişi yapılmıştır, prim ödenmemiştir. 4 aylık dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü gözükmez.
• Eğer 8 Eylül 1999'den önce ise Emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için pek bir anlamı olmuyor.
• Tamamlaması gereken prim gün sayısı olarak 5 bin gün ile 5 bin 973 günü arıyoruz. Bu aradaki günler arasında günü yoksa vatandaşın başvurmasının anlamı yok.