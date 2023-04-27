İşte EYT'siz erken emeklilik detayları

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN DETAYLAR NELER?

• EYT yasası ile milyonlarca çalışan yaş şartı olmadan emekli olurken, bu düzenlemeyi küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da var.

• Örneğin; 9 Eylül 1999'da sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor.

• Bu noktada 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek.

• Burada hem prim hem de yıl kriteri devreye girebilecek.