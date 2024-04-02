FAST işlem tutar limitleri artırıldı

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) uygulamasında işlem tutar limitleri 100 bin lira olacak.

Merkez Bankası, 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan anlık ödeme sistemi FAST'te işlem tutar limitlerinin yükseltileceğini açıkladı.

4 Nisan itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya çıkartılacak.

FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecek.

Düzenleme yapılırken kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekildi.