9 şehirde Narkoçelik-10 operasyonları! 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışamaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 9 şehirde, uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

1 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünce 46, Jandarma Genel Komutanlığınca 9 ilde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 1 ton 19 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 250 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla çalışma yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa ve Trabzon'un bulunduğu çok sayıda ilde operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Hakkari, İstanbul, Van, Malatya, Bingöl, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ ve Iğdır'da operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.